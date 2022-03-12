Під час війни загинули близько 1300 військових – вперше озвучено офіційні цифри

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових на повномасштабній війні росії проти України – до 1300 людей.

Про це він заявив під час спілкування з пресою 12 березня, повідомляє hromadske.ua.

«У нас загинули орієнтовно 1300 військових людей, а у росії – більше як 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинули. Це не моє бачення світу», – заявив Зеленський.

Президент також сказав, що Україна наразі взяла в полон приблизно 600–700 російських військових.

Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала.

Головне з виступу Зеленського:

Зеленський заявив, що не бачить сміливості у членів НАТО об’єднатися заради України.Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією і висловив сподівання, що процес миру розпочнеться на практиці, а не на словах.«Російські зайдуть до Києва, якщо вони знищать усіх нас. Тільки їм доведеться жити без нас. Друзів серед нас вони точно не знайдуть», – Зеленський.«Навіть якщо привезти сюди вмирати мільйон російських громадян, окупувати українців неможливо», – заявив Зеленський.«Деяких маленьких міст в Україні більше не існує. Просто трагедія», – Зеленський.«100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо, коли це буде», – Зеленський.

Агентство Телевидения Новости