Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:09
Просмотров: 142

Під час війни загинули близько 1300 військових – вперше озвучено офіційні цифри

Під час війни загинули близько 1300 військових – вперше озвучено офіційні цифри

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових на повномасштабній війні росії проти України – до 1300 людей.

Про це він заявив під час спілкування з пресою 12 березня, повідомляє hromadske.ua.

«У нас загинули орієнтовно 1300 військових людей, а у росії – більше як 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинули. Це не моє бачення світу», – заявив Зеленський.

Президент також сказав, що Україна наразі взяла в полон приблизно 600–700 російських військових.

Зазначимо, що раніше українська влада визнавала втрати серед українських захисників, але точну кількість не називала.

Головне з виступу Зеленського:

Зеленський заявив, що не бачить сміливості у членів НАТО об’єднатися заради України.Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією і висловив сподівання, що процес миру розпочнеться на практиці, а не на словах.«Російські зайдуть до Києва, якщо вони знищать усіх нас.  Тільки їм доведеться жити без нас.  Друзів серед нас вони точно не знайдуть», – Зеленський.«Навіть якщо привезти сюди вмирати мільйон російських громадян, окупувати українців неможливо», – заявив Зеленський.«Деяких маленьких міст в Україні більше не існує.  Просто трагедія», – Зеленський.«100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо, коли це буде», – Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: война

Читайте ещё:

На Запоріжжі ворожий танк розчавив автомобіль з цивільними громадянами (відео)
Сегодня 18:04    114
Армія окупанта легалізує мародерство
Сегодня 14:37    288
Из-за масштабных разрушений отопление в ряде домов возобновят после окончания войны
Сегодня 11:48    235
Вчорашні ракети по містам України випускав стратегічний бомбардувальник окупантів Ту-95МС ПКС, - Генштаб
Сегодня 11:35    287
Российские войска зашли в тупик возле Харькова — американские аналитики
Сегодня 11:23    698
РОССИЙСКИЙ ПИЛОТ, СДАВАЙСЯ УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ!
Сегодня 11:00    335
Жителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера
Сегодня 10:44    237
Україна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня
Сегодня 10:35    218
Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну
Сегодня 10:22    237
Про ситуацію в місті-герой Харків та області станом на 12 березня
Сегодня 10:15    520
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 