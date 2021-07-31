Під час випробувань одного з найбільших в світі сховищ електроенергії спалахнув блок Tesla Megapack

Вчора в Австралії, під час тестування одного з найбільших в світі проектів зі зберігання енергії, сталася пожежа в акумуляторному блоці Tesla Megapack.

За заявою влади, співробітники сховища Victorian Big Battery, розташованого недалеко від Мельбурна, були евакуйовані. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Проект сховища потужністю 300 МВт і ємністю 450 МВт*год, який планується запустити до грудня, здійснює французька компанія Neoen SA.

«Neoen і Tesla тісно співпрацюють з аварійними службами на місцях, щоб впоратися з ситуацією», - сказано в заяві директора Neoen Луї де Самбюсі (Louis de Sambucy).

Об'єкт був відключений від мережі. За словами де Самбюсі, «це не вплине на електропостачання».

Причина загоряння в заяві не названа.

Зараз пожежники намагаються запобігти поширенню полум'я від однієї 13-тонної батареї до сусідніх. Проводиться моніторинг забруднення атмосфери.

Источник: elektrovesti.net

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