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Під Харковом ексгумували тіло жертви окупантів

Під Харковом ексгумували тіло жертви окупантів

26 квітня минулого року під час російського обстрілу с. Руська Лозова Харківського району загинув 70-річний місцевий мешканець.

Під час ворожого удару чоловік перебував на території власного домоволодіння, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

17 липня прокурор, слідчий ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та експерт-криміналіст провели ексгумацію. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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