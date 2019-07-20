Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:07
Просмотров: 74

Під Харковом горіло поле ячменю

Під Харковом горіло поле ячменю

18 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 28 раз виїжджали на ліквідацію пожеж та загорянь.

Найбільша пожежа сталася на одному з полів приватного сільськогосподарського підприємства неподалік села Хролі Харківського району. Площа пожежі склала близько 23 га ячменю на кореню та 20 га стерні. За 2 години пожежу було ліквідовано. Причина та збитки наразі встановлюються.

Загалом за минулу добу рятувальники ліквідували 24 пожежі та загоряння в природних екосистемах. Загальна площа пожеж перевищила 47 га. В результаті пожеж знищено: близько 0,2 га пшениці (смт Сахновщина), 23 га ячменю на кореню та 20 га стерні (с. Хролі Харківського району), 800 кв. м. стерні (с. Кам’яна Яруга Чугуївського району), 2 га стерні (с. Малі Проходи Дергачівського району).

За матеріалами: ГУ ДСНС України у Харківській області

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Карусели» и вбросы: в Харькове полицию предупредили о возможных фальсификациях на выборах
Сегодня 09:01    54
Директора харьковского завода обвинили в махинациях
Сегодня 08:39    80
У день парламентських виборів на всіх дільницях Харківщини працюватимуть поліцейські (ВІДЕО)
Сегодня 07:35    52
Харьковские силовики задержали торговца оружием
Сегодня 07:03    83
Изменения в работе транспорта по Харькову
Сегодня 06:30    137
Автомобиль «Mitsubishi» загорелся во время движения: пострадал водитель
19.07.2019 14:12    232
Пожары в экосистемах: уничтожено 47 га территорий
19.07.2019 10:14    226
В области сгорело 23 га ячменя
19.07.2019 09:42    203
Харьковчане по почте получают странные пакеты от имени кандидатов в депутаты
19.07.2019 08:49    222
Харківські школярі завоювали друге місце на міжнародному турнірі юних фізиків (ВІДЕО)
19.07.2019 08:30    99
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 