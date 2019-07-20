Під Харковом горіло поле ячменю

18 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 28 раз виїжджали на ліквідацію пожеж та загорянь.

Найбільша пожежа сталася на одному з полів приватного сільськогосподарського підприємства неподалік села Хролі Харківського району. Площа пожежі склала близько 23 га ячменю на кореню та 20 га стерні. За 2 години пожежу було ліквідовано. Причина та збитки наразі встановлюються.

Загалом за минулу добу рятувальники ліквідували 24 пожежі та загоряння в природних екосистемах. Загальна площа пожеж перевищила 47 га. В результаті пожеж знищено: близько 0,2 га пшениці (смт Сахновщина), 23 га ячменю на кореню та 20 га стерні (с. Хролі Харківського району), 800 кв. м. стерні (с. Кам’яна Яруга Чугуївського району), 2 га стерні (с. Малі Проходи Дергачівського району).

За матеріалами: ГУ ДСНС України у Харківській області

Источник: slk.kh.ua

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