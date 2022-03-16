Під Харковом окупанти застрелили мирного мешканця та угнали його автівку

15 березня 2022 року у смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області військослужбовці ЗС РФ зайшли до гаражу 30-річного місцевого мешканця. Побачивши чоловіка, один із російських військових здійснив у нього постріл з автоматичної зброї. Чоловік помер на місці, повідомляє прокуратура Харківської області.

Після цього військові країни-агресора забрали у померлого телефон, гроші, заволоділи його автомобілем Volkswagen T4 та втекли.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости