Під Харковом окупанти зосередилися на обстрілах позицій ЗСУ в районі Питомника та Руських Тишків

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 12 травня. 78 доба війни.

Продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з республіки білорусь по інфраструктурних об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснював обстріли прикордонних районів України.

Імовірно, ворог продовжить ведення демонстраційних дій на зазначеній ділянці державного кордону України та обстріли з території російської федерації з метою недопущення переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій. Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вів обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Здійснював повітряну розвідку за допомогою БпЛА «Орлан-10».

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости