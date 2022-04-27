Происшествия
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27.04.2022 18:51
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Під Харковом вщент згоріла АЗС

Під Харковом вщент згоріла АЗС

Сьогодні на номер «101» надійшов виклик про пожежу на приватній АЗС, розташованій у селищі Солоницівка Харківського району на вулиці Сумський Шлях.

До місця події прибуло 7 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. На час їх прибуття вже палали 2 ємності з газом, 2 ємності з бензином та 1 ємність з дизельним пальним. Загальна площа горіння склала біля 120 кв. метрів. Рятувальники застосували водяні та пінні стволи для охолодження резервуарів та гасіння вогню. Вже о 13:15 їм вдалось локалізувати розповсюдження пожежі.

О 17:02 відбулась остаточна її ліквідація. Постраждалих немає. Причина виникнення займання та нанесені збитки з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости

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