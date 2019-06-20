Під Харківською міськрадою відбулися одразу три мітинги (ВІДЕО)

Із самого ранку до стін мерії прийшли жителі селища Жихор, які вимагали ремонту доріг.

Частина пікетувальників вимагає ремонту доріг у селищі Жихор. Близько 30 мешканців прийшли до стін мерії з плакатами.

Валерій Калініченко, мешканець селища Жихор

Просим начать работы по строительству дорог в нашем микрорайоне. Провели работу: сходили в департамент, сходили к нашим депутатам, но нас просто футболят из кабинета в кабинет. И мы понимаем, что решение будет только здесь.

Мітингують і мешканці гуртожитку для незрячих. За їхніми словами, під час сесії депутати мають намір взяти будівлю на баланс міста, однак гроші на ремонт планують брати з самих людей.

Мене жахають в 21 столітті, коли з незрячих людей хочуть взяти кошти на ремонт гуртожитку, яких в них просто немає.

Кілька десятків мітингувальників виступають проти повернення імені Жукова проспекту Григоренка. В їхніх руках прапорами та плакати із гаслами та зображеннями радянського маршала. На думку людей, своїм рішенням депутати та міський голова Геннадій Кернес можуть порушити закон, що спричинить тяжкі наслідки.

Віктор Трубчанов, харків’янин

Мы хочемо підтримати закон, у нас закони не виконуються. Жукова було потрібно демонтувати ще в 2016 році згідно закону “Про декомунізацію”, а його хочуть відновити.

Анатолій Здоровий, харків’янин

Те, що молодь зруйнувала цей пам’ятник – це правильно. Бо це виконання закону “Про декомунізацію”. Закони державні потрібно виконувати і, в першу чергу, посадовим особам.

Борис Редін, активіст харківського Євромайдану

Я думаю, що пану Кернесу дуже хочется бути впливовою людиною і він спирається на проросійські сили. Але він робить помилку, бо ті, хто спирався на проросійські сили, вони все втратили. І він все втратить, він місто може втратити. Ми можемо місто втратити. А я не хочу, щоб тут було “ХНР” як “ДНР” у Донецьку.

На одному з плакатів зображено надгробок Жукова та, як кажуть пікетувальники, перелік певних злочинних діянь проти українців.

Семен Соха, активіст

– Ми бачимо, які він зробив злочини проти українців, а Геннадій Кернес йому дякує. Ми про це нагадуємо, та ось там символізуємо. – Ви принесли лампадки, квіти?- Так. Як на справжньому цвинтарі. Тому що там сидять люди, які вже поховали свою політичну кар’єру і тепер тягнуться до своїх кумирів в минулому політичних.

Навколо міськради та всередині — посилена охорона. Біля мерії за порядком слідкують декілька сотень правоохоронців: поліцейські, нацгвардійці, працівники спецпідрозділу “ТОР” у повному екіпіруванні.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бойко

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