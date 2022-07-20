Сегодня 09:35
Просмотров: 187
Під Херсоном ракети рашистів вибухнули над їхніми позиціями. ВІДЕО
У Херсонській області російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти.
Місцеві жителі зафіксували запуск ракет з території тимчасово окупованої Херсонщини, повідомляє Telegram-канал «Х****й Херсон«.
Рашисти так запустили ракети, що вони не встигли відлетіти від позицій окупантів і впали над позиціями орків.
Це вже не перший випадок, коли на Херсонщині російські ракети вибухають у повітрі, не встигнувши відлетіти від пускових позицій.
Джерело: sprotyv.info