Під Херсоном ракети рашистів вибухнули над їхніми позиціями. ВІДЕО

У Херсонській області російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти.

Місцеві жителі зафіксували запуск ракет з території тимчасово окупованої Херсонщини, повідомляє Telegram-канал «Х****й Херсон«.

Рашисти так запустили ракети, що вони не встигли відлетіти від позицій окупантів і впали над позиціями орків.

Це вже не перший випадок, коли на Херсонщині російські ракети вибухають у повітрі, не встигнувши відлетіти від пускових позицій.

Джерело: sprotyv.info

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