Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 187

Під Херсоном ракети рашистів вибухнули над їхніми позиціями. ВІДЕО

Під Херсоном ракети рашистів вибухнули над їхніми позиціями. ВІДЕО

У Херсонській області російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти.

Місцеві жителі зафіксували запуск ракет з території тимчасово окупованої Херсонщини, повідомляє Telegram-канал «Х****й Херсон«.

Рашисти так запустили ракети, що вони не встигли відлетіти від позицій окупантів і впали над позиціями орків.

Це вже не перший випадок, коли на Херсонщині російські ракети вибухають у повітрі, не встигнувши відлетіти від пускових позицій.

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На "армію дронів" зібрали понад 500 млн гривень
Сегодня 10:11    124
Проросійські хакери атакували країни НАТО через хмарні сервіси
Сегодня 09:58    137
ЗМІ: ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії
Сегодня 09:48    119
ISW: путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу ЗСУ
Сегодня 09:23    142
353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:17    105
В Естонії затримали росіянина за спробу вивезти з країни БПЛА
Сегодня 09:12    143
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно
Сегодня 09:07    124
Уряд Німеччини, попри обіцянки, скоротив військову підтримку України – Die Welt
Сегодня 09:00    150
Президент Латвії схвалив позбавлення громадянства за підтримку воєнної агресії росіян в Україні.
Сегодня 08:48    128
росіяни били по драмтеатру у Маріуполі навмисно
Сегодня 08:38    135
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 