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Під Маріуполем загарбники продовжують звозити вбитих містян до братської могили

Під Маріуполем загарбники продовжують звозити вбитих містян до братської могили

У селищі Виноградне під Маріуполем російські загарбники продовжують звозити вбитих мирних жителів до братської могили.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

«Окупанти святкують День Перемоги на кістках маріупольців. Сотні вбитих російською армією містян продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне. Сектор поховання суттєво збільшився», - йдеться у повідомленні.

Міськрада опублікувала відео з місця події у Виноградному, на якому можна побачити велику кількість чорних пластикових мішків з трупами, а неподалік багато свіжих могил і екскаватор для копання траншей.

«В 1945-му наші прадіди перемогли фашизм. Думали, що остаточно. Але 77 років потому потворна антилюдська ідеологія відродилася вже в образі рашизму», - підкреслили у міськраді.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський міський голова заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. За даними Головного управління розвідки МОУ, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачищення вулиць від тіл загиблих цивільних. Усіх потенційних свідків звірств загарбники намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

У братській могилі в селищі Мангуш під Маріуполем можуть бути захоронені від 3 до 9 тисяч мирних жителів, вбитих росіянами. Також масове поховання загиблих маріупольців є у Лівобережному районі біля кладовища с. Виноградне.

У заблокованому Маріуполі залишаються близько 100 тисяч мирних жителів. Загарбники відбирають у маріупольців українські паспорти і силоміць вивозять до росії та ОРДЛО.

Колаборанта рф Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили «мером» Маріуполя та роблять картинку «відновлення життя міста».

Маріуполь продовжують боронити бійці полку «Азов», Національної гвардії, українська морська піхота, мотострільці.

Источник: ukrinform.ua

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