Під обстрілами та загрозою атак: з Вовчанської громади евакуювали 13 жителів

Правоохоронці та волонтери провели чергову евакуацію жителів Вовчанської територіальної громади на Харківщині. З населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою російських обстрілів, вивезли 13 людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Поліцейські офіцери громади спільно з працівниками ювенальної превенції за підтримки благодійних організацій «Троянда на руці» та «Єдність та сила» евакуювали жителів Вовчанської територіальної громади.

З селища Білий Колодязь та села Захарівка вивезли 13 громадян, які тривалий час перебували під постійною загрозою обстрілів.

«Для багатьох із них це рішення стало можливістю залишити небезпечну територію та розпочати новий етап життя у більш безпечних умовах», – зазначили в поліції.

Правоохоронці закликають жителів прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу до підрозділів поліції або місцевих органів влади.

Агентство Телевидения Новости