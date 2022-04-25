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Під обстріли рашистів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України – деякі поїзди затримають

Під обстріли рашистів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України – деякі поїзди затримають

Під обстріли потрапили 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Щонайменше, 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати", – повідомив Камишін.

Поїзди харківського напрямку затримуються через наслідки російських обстрілів, повідомляє Укрзалізниця

№21 Харків–Трускавець (+ 3 год);
№45 Ужгород–Лозова (+ 32 хв).
№722 Київ-Харків (+90 хв);

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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