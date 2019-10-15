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Під ОПУ активісти побудували стіну – вимагають не допустити відведення військ

Під ОПУ активісти побудували стіну – вимагають не допустити відведення військ

На знак протесту проти відведення військ мітингарі принесли під Офіс президента 134 білі цеглини із назвами населених пунктів, що можуть опинитися в "сірій зоні"

У столиці відбулася акція протесту "Захистимо мешканців Донбасу". Під Офісом президента України пікетували ветерани, переселенці та мешканці прифронтової зони. Головна вимога: не допустити відведення українських військ біля Золотого та Петрівського та інших населених пунктів поблизу лінії розмежування.

Люди почали збиратися ще о пів на 12. Загалом же участь в акції взяли кілька сотень активістів, зокрема і "Руху опору капітуляції". Вони переконані: відведення українських військ – є саме капітуляцією. Кажуть, коли українські солдати покинуть населені пункти, їх займуть бойовики та російська армія. Це загрожує чистками проукраїнському населенню.

На знак протесту проти відведення військ активісти принесли під Офіс президента 134 білі цеглини. На кожній написали назви населених пунктів, що можуть опинитися в "сірій зоні". Із цеглин символічно виклали стіну, що розмежовує українські землі від тих, що внаслідок відведення військ можуть опинитися в окупації.

"Зараз у в Україні найбільше потребують захисту мешканці Донбасу, бо їх хочуть кинути, щоб вони залишилися без підтримки української армії. Тому ми зараз тут, щоби показати, що президенту не варто відводити війська", – пояснив співорганізатор акції Іван Кішка.

До активістів з ОПУ – так ніхто і не вийшов.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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