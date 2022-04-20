Під Ізюмом окупанти діють, перевдягнувшись у військову форму українського зразка

Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.

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