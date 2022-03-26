Під Ізюмом в результаті обстрілу загинули п’ятеро людей

26 березня близько 11:00 військовослужбовці рф здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району Харківської області, повідомляє прокуратура Харківської області. Внаслідок цього біло пошкоджено приміщення ліцею та розпочалася пожежа.

Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу. Серед загиблих – четверо військовослужбовців та один мирний мешканець. Кількість поранених встановлюється.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости