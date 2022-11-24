Підготовка до наступного масованої ракетної атаки може зайняти у росії близько тижня

Окупанти продовжать завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов. Проте, щоб підготуватись до наступного такого обстрілу, їм знадобиться близько тижня.

«Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність масованих ракетних атак по Україні – це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного такого удару», – наголосив представник ГУР МО України та додав, що запаси високоточної зброї у рф виснажені, та пропри це у агресора залишилось ще чимало не високоточних ракет.

«Ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна «норма» і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму рф», – зазначив Андрій Юсов та зауважив, що найбільше у росіян залишилось ракет до систем С-300.

«Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати», – резюмував представник ГУР МО України.

Внаслідок масованих обстрілів 23 листопада загинуло 10 осіб, травмовано 55 людей. Пошкоджено 36 об’єктів. Серед них — об’єкти енергетики, приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки. Про це під час брифінгу у Military Media Center заявив Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Агентство Телевидения Новости