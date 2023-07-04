Підозрюваний у вимаганні хабаря очільник Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу.

За його словами, він повернувся (https://ternopoliany.te.ua/zhittya/82829-niiakoho-khabara-ne-bulo-holova-ternopilskoi-oblrady-dav-pershu-preskonferentsiiu-pislia-zatrymannia#) на своє робоче місце за рішенням суду. Відсторонений від обов'язків не був.

На пропозицію журналістів піти у відставку, відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, це — різні речі.

Джерело: https://t.me/radarbay/12931

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