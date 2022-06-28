Підприємства ОПК росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків

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● Отримано матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту» різних типів та призначення. Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту».

● В якості виходу з ситуації пропонується відпрацювати на базі підприємство ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

● Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

● Як повідомлялось раніше, голова комітету ради федерації росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що «програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого».

Источник: https://t.me/DIUkraine/767

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