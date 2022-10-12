Підсумки дня вчорашнього

1. Немиті влаштували сьогодні нам чи не найдовшу повітряну тривогу. Їх новий командувач «хенерал Трєвожний» вирішив промацати нашу протиповітряну оборону. Мета – визначити де базуються наші радари та ракети, щоб потім або їх знищити, або бити по найменш захищених напрямках. Як результат – наші ППО перехопили 70% крилатих ракет (та 13 шахідів на додачу) та прочитали задум Трєвожного. До-речі, для командування немитих є погані новини – наші ППО можуть переміщуватися. Тому де вони були сьогодні, завтра вже їх не буде. При цьому периметр буде захищено так само.

2. Поки хенерал Трєвожний уважно наносив олівцем на контурні карти можливі місця розташування наших ППО, ЗСУ в моральний спосіб задвухсотило цілу купу нечесті. В тому числі новеньких мобіків. Найбільший врожай ЗСУ зібрали:

- Херсонщіна (склад БК, склад техніки, дві розполаги немитих з великою кількістю) – знищено;

- Підар-клуб офіцерів немитих в Енергодарі – знищено;

- Техніка та особовий склад немитих на аеродромі в Мелітополі – знищено;

- Кілька установок С-300 разом з БК, який впіймали під час перезарядки в Токмаку - знищено.

3. Зі Сходу інформації, нажаль, мало. Це і правильно, бо там робиться магія Залужного, яка не терпить нервів та зайвої уваги. Одне можна сказати напевне – в Харківській області в немитих все погано. А Холодноярівці остаточно дали зрозуміти немитим, що яку б шєрсть вони не набирали в свій дірявий вагнер, їм на Бахмутському напрямку окрім перспективи стати частиною українського гумусу нічого не світить. Отже остання волога мрія Ху@ла про «новую побєду» та нове захоплене місто накрилася очком шайгі.

4. Пройшов черговий обмін полоненими, і 32 сини України повернулися додому!!!

5. Україна отримала першу ППО IRIS від Німеччини.

6. Немиті хотіли запустити в Україні чергове ІПСО. На їх думку обстріли мірняка мали б викликати в Українців страх і вони мали б побігти до Зеленського та вимагати від нього якнайшвидшого миру. Знову стратєгі кремля думають що ми, то такі ж самі руські, тіки з акцентом. Наготували кучу ботів з вимогами до Зеленського на Гугл-ранслейті, але обісралися. Знову. Замість «зупиніть війну та сідайте за переговори» українці вимагали від Зеленського «спалити тих під@рів, що гатять по Запоріжжю з С-300».

Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!

Джерело: https://www.facebook.com/denis.pyatigorets

Новости портала «Весь Харьков»