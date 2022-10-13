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Підсумки дня

Підсумки дня

1. Ніч була тривожна, але масованих обстрілів крилатими ракетами вже не фіксувалося. Якщо хтось від нудьги або заради дослідження життя одноклєточних читає ТГ-канали Z-експертів, то ви, напевне, читали їх головний наратив після понеділка: «Вот так вот нада воєвать! Хорошо, но мало! Нада так каждий дєнь. Надємся, что так і будєт». Ніхєра нє будєт. Їх стадія прийняття неминучого поки що «торги». Вони ніби торгуються із своєю владою «ну єслі мол вот так вот воєвать будєтє, ми закроєм галаза на всє пройо@и і не будєм совнєваться во власті». Тільки от є одна проблема – ну не можуть вони фізично тримати такий темп обстрілів. Просто немає такої технічної можливості, бо… Бо все старе, або спи$жене, або вже нема. Тому незабаром Z-патріотів чекають «депресія», а за нею вже і «прийняття».

2. ГОЙДА! Саме з таким гаслом новий командувач ординським шоблом «хенерал Трєвожний», вирішив відправити в атаку на Півдні 6 гелікоптерів! Х#ЙОЙДA – сказали наші птіцєлови та за рекордні 18 хвилин приземлили 4 з 6 гелікоптерів. Як кажуть в Одесі: «і шо оні етім хотєлі сказать?». Такого позору не було навіть при штурмі Гостомеля. Це реально рекорд! Переконаний, що старий маразматик з бункера не помилився з новим командувачем – он то – что надо! Також наші ППОшники сьогодні приземлили мінімум 10 шахідів.

3. Поки «хенерал Трєвожний» писав свій звіт про пройо@ані вєртольотні лопасті, ЗСУ звільнило від погані ще 5 населених пунктів у Херсонській області. А біля Сватового немиті відчувають сильний свербіж в районі тестікул, який повідомляє їм, що часу на звалити залишилось зовсім мало.

4. 10.000 українських військових закінчили навчання в Британії та повертаються в Україну, щоб палити дірявих.

5. 4 нові Хімарси, які вчора приїхали в Україну, вже на фронті роблять немитим нє хорошо.

6. Кремлівський недофюрер назвав українські спецслужби терористами і в той самий день визнав терористичною організацією (і це не жарт!!!) Facebook. Тепер весь Світ вкотре переконався, що недофюрер – довбодзьоб!

Всім спокійної ночі!

Джерело: https://www.facebook.com/denis.pyatigorets

Новости портала «Весь Харьков»

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