Підсумки дня

1. На Запорізькому напрямку ЗСУ знищіло чергову партію С-300, яку щойно перекинули з Маріуполя замість тих, які були знищені раніше. Дякуємо нашим громадянам на окупованих територіях, які передають точну інформацію про пересування немитих по нашій святій землі.

2. На Півдні – можна було написати щось розмите типу «ЗСУ розширює плацдарм та накопичує засоби для продовження активних наступальних дій», як пишуть наші військові експерти, або процитувати західних дослідників війни, які вангують звільнення Херсону до кінця наступного тижня – але навіщо той копіпаст. З хороших новин – це знищення переправи з технікою немитих в районі Дар’ївки, а також збитий дрон Шахед в Миколаївській області, який впав практично не ушкодженим! А це дуууууже хороша можливість зрозуміти, як з ним боротися у майбутньому.

3. Лачен та Гороховський зібрали за 8 годин 100 млн. грн., або 50% від суми, яка необхідна для запуску проекту протидії дронам «Ловець Шахедів».

4. Норвегія виділяє Україні 20 мільйонів доларів для закупівлі дефіцитних снарядів калібрів 122 та 152 мм.. А США готують черговий пакет військової допомоги для України на 725 млн. доларів. ППО NASAMS прибуде в Україну вже до кінця жовтня ЦЬОГО РОКУ!

5. В Белгороді внєзапно вночі згорів склад боєприпасів на території цукрового заводу. Також перестала існувати прикордонна застава та база росгвардії в області. І, не зрозуміло як, від обстрілів постраждала колія, по якій чмобіків возять в Україну. А тепер тимчасово не возять.

6. До-речі, про тимчасово. Немити проінспектували самий захищений в Світі кримський міст, який не можливо підірвати (ну, а якщо вже його і підірвали, то там незначні ушкодження і ось-ось його запустять) – так от, підрядник, що ремонтує міст, заявив, що ремонт закінчиться влітку 2023 року! Хм… а шо, без німецьких підрядників тяжко?

7. Вусатий картофан об’явив в Белорусіі контр-терористичну операцію та приховану мобілізацію. Дєд максимально відтягує той момент, коли йому доведеться послати своїх громадян на неминучу утилізацію в болотах, замінованих лісах та … (а то вже військова таємниця).

8. Військове керівництво немитих дуже сильно переживає через Z-експертів, які на своїх ТГ-каналах з величезними аудиторіями керосинять шайгу, пиню та інших. Після чисельних відступив немитої армії в них з’явився новий привід для «зради» - утилізовані чмобікі, яких без підготовки кидають на пєрєдок. Тепер на власників цих ТГ-каналів оголошено полювання. Ну а ми вкотре спостерігаємо класичне злягання жаби та гадюки.

Всім гарного вечора та спокійної ночі!

Джерело: https://www.facebook.com/denis.pyatigorets

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