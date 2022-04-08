Підтримка України світом (ОБЗОР)

Байден обіцяє подальший тиск на економіку РФ і ще більшу її ізоляцію у світі

Президент США Джо Байден пообіцяв працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб притягнути Росію до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.

"Я вітаю сьогоднішню переважну більшість голосів на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Це значущий крок міжнародного співтовариства, який ще більше демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм" - заявив Байден.

За його словами, Сполучені Штати тісно співпрацювали з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб стимулювати це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини.

"Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію" - стверджує президент США.

Він засудив брехню РФ щодо злочинів, які вона чинить в Україні.

"Тому народи в кожному регіоні засуджують неспровоковану і жорстоку агресію Росії проти України та підтримують хоробрий народ України в його боротьбі за свободу. І ми продовжимо працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства, посилити тиск на економіку Росії та ізолювати Росію на міжнародній арені" - заявив Байден.

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Японія скоротить імпорт російського вугілля

Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Джерело: міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда, якого цитує CNN

Деталі: Міністр заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції.

Терміни скорочення імпорту російського вугілля та решта подробиць не повідомляються.

Нагадаємо: В японському уряді наголошують, що посилення санкцій проти Росії на сьогодні є "єдиним шляхом" і що через заморожування активів та заборони на експорт російська економіка не відновлюється, і "це факт".

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В ЄС хочуть виділити на військову підтримку України ще 500 млн євро

В ЄС запропонували виділити ще 500 мільйонів євро на військову підтримку України.

Про це написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"Дякуємо та підтримуємо Жозепа Борреля за його пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 мільйонів євро. Після швидкого схвалення це призведе до збільшення до 1,5 мільярда євро вже наданої ЄС підтримки в закупівлі військової техніки для України" - написав Мішель.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.

Європейський фонд миру був вперше застосований після вторгнення РФ в Україну. В його рамках ЄС виділив для України 1 млрд євро.

При цьому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель цього тижня зазначив, що в той час як на підтримку України було виділено мільярд євро, таку ж суму ЄС платить щодня за російські енергоресурси.

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Шольц затягує з постачанням німецьких танків Україні - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців відкладає остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні високоякісні танки для війни проти Росії,

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на чотирьох людей, знайомих з обговореннями.

План, запропонований віцеканцлером і міністром економіки Робертом Габеком і міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає постачання близько 100 танків.

Рішення з цього питання спочатку очікувалося цього тижня. Але зараз все перебуває в підвішеному стані, оскільки канцлер соціал-демократів — на розчарування його партнерів по урядовій коаліції — стверджує, що Німеччині слід спершу досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж постачати таке важке військове обладнання.

"Я вважаю, що це саме те питання, де було б серйозною помилкою для Німеччини взяти особливу роль і особливий шлях" - сказав Шольц, наполягаючи на тому, що Німеччина не повинна діяти у поставках танків швидше ніж союзники.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали військову підтримку України у середу та четвер, але не представили жодної конкретики щодо поставок танків.

Раніше німецькі чиновники виключали доставку більш складної західної військової техніки, як-от танки, до Києва, стверджуючи, що на навчання українських солдатів користуватися нею знадобляться тижні чи місяці.

Але оскільки з’явилося розуміння, що війна, ймовірно, триватиме довше, чиновники кажуть, що почали розглядати питання про постачання, які Україна могла б використати на пізнішому етапі.

У той час як чеський уряд, як повідомляється, вже надіслав Україні танки радянських часів і бронетранспортери, ідентичні моделям, які вже використовує українська армія, німецькі танки знаменують новий рівень західного важкого озброєння у війні.

Німеччина зокрема розглядає можливість відправки легких танків Marder — бронетехніки, оснащеної протитанковими ракетами. Німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомила, що може надати 100 таких танків, які зараз стоять на території фірми.

Політики також обговорюють, чи зможе Берлін аналогічним чином постачати Україні свої важкі бойові танки світового класу Leopard. "У Rheinmetall, як повідомляється, є не тільки Marder, але й більш важка зброя", – сказав голова європейського комітету Бундестагу Антон Хофрейтер із партії "Зелені".

По материалам: pravda.com.ua

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