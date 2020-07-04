Підвищення радіаційного фону над Європою пов'язане з ядерним реактором – МАГАТЕ

В Агентстві підкреслили, що концентрації частинок у повітрі "були дуже низькими і не становили загрози для здоров'я людини і навколишнього середовища".

Підвищення рівня радіації над північчю Європи, ймовірно, пов'язане з ядерним реактором, місцезнаходження якого навряд чи буде визначене, поки таку інформацію не надасть країна, де стався викид. Про це пише прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Першими про підвищення фону за цезієм-134, цезієм-137, рутенієм-103 та іншими штучними радіонуклідами повідомили в кінці червня в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Нідерландах вважають, що можливе джерело через розгерметизацію паливного елемента знаходиться на Ленінградській і Кольській АЕС. У РФ все заперечують.

МАГАТЕ вважає, що підвищення фону пов'язане з ядерним реактором, "який працює або перебуває на техобслуговуванні, коли можуть відбутися дуже низькі викиди радіоактивних речовин".

"МАГАТЕ виключило, що викид був пов'язаний із неналежним поводженням із радіоактивним джерелом. Малоймовірно, що він пов'язаний із заводом із переробки ядерного палива, сховищем відпрацьованого палива або з використанням радіації в промисловості або медицині", - резюмували в агентстві.

Источник: elektrovesti.net

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