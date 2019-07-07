Пенсионер из Нижегородской области оставил предсмертную записку с текстом «Толик, не пей эту бодягу»

Пенсионер из посёлка Ветлужский Нижегородской области добровольно ушёл из жизни, оставив предсмертную записку с текстом: «Надоело терпеть эти болячки! Толик, не пей эту бодягу».

По сообщению «КП», 71-летний мужчина постоянно жил в доме для престарелых в Красных Баках, но время от времени ездил в родной дом в Ветлужском. Туда он отправился в последнее воскресенье июня.

Пенсионер должен был вернуться в приют в понедельник, но там его не дождались. В тот же день дочь пенсионера нашла его мёртвым в доме. Рядом с ним лежала предсмертная записка. Известно, что в последнее время мужчина часто жаловался на здоровье.

В 2014 году житель Зеленограда пытался убить себя о памятник Жукову на Манежной площади в Москве, предварительно оставив записку с текстом: «Просто я устал, как может устать мужчина».

Источник: breakingmad.me

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