Пенсионер в Подмосковье донес на школьницу из-за сине-желтой одежды

65-летний житель Подольска Александр П. обратился в полицию после того, как увидел на улице школьницу в сине-желтой одежде. Элементы гардероба девочки напомнили пенсионеру цвета флага Украины. Возмущенный пожилой мужчина решил, что к делу надо подключить силовиков.

Александр рассказал полицейским, что рядом с его домом находится подольская школа 33, на улице у школы он обратил внимание на ребенка, одетого в цвета украинского флага. На место приехал наряд полиции, девочку не нашли, до прибытия полицейских она уже ушла от школы, куда именно пенсионер не заметил. Проводится проверка.

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