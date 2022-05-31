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Пентагон допускає можливість ескалації бойових дій в Україні

Пентагон допускає можливість ескалації бойових дій в Україні

Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні й підкреслює необхідність постійного контактування з українською стороною для активного керування ризиками.

Про це він заявив у понеділок в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє Укрінформ.

«Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося»,- зауважив Міллі.

У цьому контексті генерал підкреслив, що міністр оборони США Ллойд Остін постійно спілкується з міністром оборони України, так само як і він особисто перебуває в постійному контакті з українським колегою. За словами Міллі, це дозволяє «керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз».

Головний військовий США зазначив, що зараз точаться «визначальні оперативні бої» між українськими силами й російськими загарбниками на сході України. Він уточнив, що наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.

Источник: ukrinform.ua

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