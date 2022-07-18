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Пентагон не бачить ознак того, що Україна може вивозити контрабандою американську зброю

Пентагон не бачить ознак того, що Україна може вивозити контрабандою американську зброю

Ці закиди почали поширювати на росії, що нібито Україна продає частково ту зброю, яку їй передають західні партнери.

Однак усі ми розуміємо, що це лише елемент їхньої пропаганди, адже ті HIMARS ( і не тільки) не залишають русню в спокої.

Пентагон також підтвердив, що такого не було помічено. За словами чиновника Пентагону, українські бійці ефективно використовують HIMARS і це добре впливає на військову ситуацію.

До речі, ось як серйозно ставляться до "Хаймарсів" на росії: https://telegra.ph/HIMARS--prosto-RSZO-oruzhie-novogo-pokoleniya-ili-zhe-mashina-Sudnogo-dnya-07-13

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15630

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