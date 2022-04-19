Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 144

Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України

Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України

Пентагон на даний час не має інформації про те, щоб якась із надісланих Україні партій військової допомоги була знищена атаками РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Його попросили прокоментувати заяви з Росії про те, що ракетні удари поцілили у склади, де нібито зберігалася зброя від західних союзників. Речник сказав, що не може цього підтвердити.

"Я знаю, що вони завдали ударів по Львову, і в останні дні були удари по Києву. У нас немає повноцінних даних про завдану шкоду, по чому вони цілилися і куди влучили. Наразі у нас немає ніякої інформації про те, щоб у зброю від Заходу цілилися, влучили чи знищили її", - сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.

Українських військових мають почати навчати користуватись цією артилерією найближчими днями.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Мінфіні США повідомили, на чому саме зосередять санкції проти рф
Сегодня 10:56    39
Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 10:44    55
На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу сталося 12 пожеж — ДСНС
Сегодня 10:34    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04
Сегодня 10:22    71
Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.
Сегодня 09:12    126
У Генічеську окупанти вивісили радянський прапор і відновили пам’ятник леніну
Сегодня 09:00    125
Роспропаганда показала стреляные тубусы от одноразовых гранатометов как ценные трофеи «ЛНР»
Сегодня 08:35    130
Новости из США. Понедельник, 18 апреля 2022
Сегодня 08:23    141
Звернення Президента Володимира Зеленського
Сегодня 08:12    140
США созывают срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину.
Сегодня 08:01    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 