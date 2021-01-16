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Пентагон предупреждает: Капитолий может быть атакован заминированным дроном во время инаугурации Байдена

Пентагон предупреждает: Капитолий может быть атакован заминированным дроном во время инаугурации Байдена

Пентагон сообщил о вероятной атаке беспилотников со взрывчаткой, во время инаугурации Джо Байдена.

Министерство обороны США рассматривает вероятность широкомасштабной воздушной атаки во время инаугурации Джо Байдена, с применением беспилотных летательных аппаратов. По информации издания The New York Times, радикалы намерены использовать небольшие беспилотники, которые попытаются атаковать гостей, присутствующих на торжественном вступлении Джо Байдена в должность президента США.

«Один высокопоставленный чиновник Пентагона назвал ситуацию с безопасностью «беспрецедентной», когда ультраправые экстремисты продолжают строить заговоры на онлайн-платформах. Сейчас они используют для координации чекистский «Телеграм».

Другой чиновник министерства обороны сказал, что правоохранительные органы планируют возможность любого количества возможных событий, некоторые из которых были бы ужасными.

Наихудшие сценарии включают в себя снайперов, нацеленных на чиновников, «самолеты-смертники», входящие в ограниченное воздушное пространство Вашингтона, и дроны с дистанционным управлением, атакующие толпу.

Официальные лица заявили, что их особенно беспокоит одновременное возникновение нескольких ситуаций с активным стрелком», - сообщает The New York Times, со ссылкой на Пентагон.

Учитывая появившуюся на это счёт информацию, специалисты отмечают, что напряжённость в США не только не спала, но и увеличилась ещё больше из-за Трампа, который изначально требовал от своих сторонников поддержать его и призывал идти на Капитолий, но в конечном итоге обвинил их в том, что они не так его поняли.

На сегодняшний день в Вашингтоне, в Капитолии и вокруг него сосредоточены 15 тысяч американских солдат, а в окрестностях американской столицы развёрнуты дополнительные средства ПВО.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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