Для нынешней кремлевской верхушки, занятой переделом мира, внутренняя политика малоинтересна, вторична. Авось все как-то самотёком устаканится, а коли нет, так придавим и скрутим. Бедовая экономика – к нищете не привыкать. Деградация российского спорта, культуры, отсутствие общественной жизни – пустое. "Нас не отменят", ведь наследие Пушкина ещё ого-го какое нужное человечеству в ХХІ веке. Логика примитивная, как пареная репа. Однако втемяшить нечто иное в голову лицам, восседающим в центрах принятия решений, – затея бесперспективная.

Взять, к примеру, первого зама главы АП Кириенко. Уже третий десяток лет Владиленович карабкается вверх по чиновничьей лестнице, которая походит для него на американские горки. Его мечта – заделаться преемником Путина, заняв напоследках заветный кабинет в Кремле. Товарищ уверен: если удастся провести фиктивные референдумы на временно оккупированных территориях – он без часа президент РФ. Плевал Кириенко на их легитимность, на тотальное отторжение России и ее изоляцию – он просто карабкается к своей цели. Важнейший вопрос: остались ли спонсоры данной затеи? А то вот Малофеев, уперто бредивший имперскостью, вдруг заявил, дескать Россия без Украины проживет.

Действительно, России остро необходимо самозаняться. А то ехал Ваня из Рязани, да в лесу сломались сани... Самые высокие шансы в борьбе за власть в РФ получат не те силы, которые отправляют солдат погибать непонятно за что, а те, которые вернут их домой. Козырные карты в руках не у пресмыкающихся ничтожеств, вроде пустозвона Кадырова, а у тех, кто способен спокойно работать во имя лучшей жизни простого человека.

Россияне утомлены троллингом, пропагандистской трескотней, постоянными обвинениями в расслаблености на фоне таких "героев", как Даша Дугина. Откуда вообще столько власти у каких-то телевизионных гитлерят? Не пора ли их скопом отправить тушить пожары или батрачить на урановых рудниках, ведь в Забайкалье на шахтах бурятские работяги изведены на "СВО".

Пожары на российской территории предвещают большие внутренние сдвиги. Лесные массивы превращаются в безжизненные пепелища, поскольку чиновничьей вертикали от Путина-Кириенко до мелких сошек недосуг. Благосклонность сейчас завоёвывают только на "СВО-теме". К глубинной России интереса нет. Гори она синим пламенем. Пока рязанские пожары не стали подбираться к Москве, о них молчали. Теперь же спохватились и ищут крайнего, ведь кубатура возгораний выросла до 15 тыс. га и каждые сутки увеличивается на 25%.

К слову, площадь леса, сгоревшего с начала года в РФ, сопоставима с Кипром, но это большой секрет. Официальный ущерб свыше 15 млрд.руб., но реальные потери в разы выше.

Пред осенними выборами рязанские пожарища ужас, как неудобны. И на кого же их повесить? На уровне региона стрелы мечут во врио главы области Малкова. Но варяг спущен Путиным, а потому пока неприкасаем, хоть и вид имеет беспомощный. Перед ЕДГ его трогать нельзя. В этом редком случае федеральный центр взвалил бремя ответственности на себя.

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Удар обрушился на головы руководства МЧС. Боком вылезло все наследие Шойгу–Зиничева: развал единой системы пожарной службы, разворовывание ресурсов пожарной авиации, дефицит спасателей, халатное отношение к хранению техники и ее эксплуатации. Не сказать, что выдвиженец Золотова, действующий министр Куренков сильно виноват. А потому сразу решил перебросить огненную стихию на ФСБ. Припомнив, что там неравнодушны к Рязани, он выдвинул тему диверсионных поджогов. Хотя Малков твердил про сухие грозы, но МЧС – источник без базара посолидней.

Лубянку такая самодеятельность определенно напрягает. Потому для порядку за жабры взяли коррумпированного замглавы МЧС Яцуценко. Похоже, на него всех собак и повесят. Не до местных пожаров сейчас, покуда пригорает наверху.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/712

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