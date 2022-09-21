Pepsi припинила виробництво в Росії через півроку після своєї обіцянки, - Reuters

PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP та Mountain Dew у Росії через шість місяців після того, як американська компанія заявила про припинення продажів та виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оголошення Pepsi було зроблено після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних магазинів та спортивних залів у Москві та за її межами та виявило банки та пляшки Pepsi з датами виробництва у липні та серпні на заводах у Росії.

Остання дата продукту Pepsi - 17 серпня.

У заяві для Reuters американська компанія заявила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up та Mountain Dew у Росії.

"Всі концентрати в Росії були витрачені, а виробництво припинено", - заявив представник PepsiCo 8 вересня. Це були перші публічні коментарі з цього приводу з того часу, як на початку березня компанія оголосила про зупинення виробництва, продажів, рекламних заходів та реклами в Росії.

Представник сказав, що це "узгоджується з оголошенням, яке ми зробили у березні 2022 року", але відмовився коментувати, коли його попросили повідомити оновлену інформацію про продаж та про те, чи були вони зупинені.

За даними Reuters, газовані напої, як і раніше, широко доступні в Москві, а також у Владивостоці на Далекому Сході і в Красноярську в Сибіру.

Захід не санкціонував їжу та напої у рамках широкомасштабних заходів, спрямованих на покарання Росії за її вторгнення в Україну.

Доступність продуктів Pepsi підкреслює складність відходу з однієї з найбільших країн світу. У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики.

Раніше цього літа столичні магазини все ще розпродували запаси іноземного пива через кілька місяців після того, як пивовари заявили, що зупинять виробництво.

Виробництво конкуруючої компанії Coca-Cola Co з Атланти в Росії також продовжилося після того, як у березні вона заявила про припинення своєї діяльності.

У червні компанія заявила, що її розливна компанія Coca-Cola HBC AG, окрема компанія, і існуючі клієнти в Росії вичерпують запаси, після чого виробництво та продаж Coke та інших брендів у Росії припиняться.

У березні PepsiCo заявила, що продовжить продавати в Росії товари першої необхідності, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування. Компанія працює в Росії понад 60 років, і її колу була одним із небагатьох західних продуктів, дозволених у Радянському Союзі до його розпаду.

Джерело: rbc.ua

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