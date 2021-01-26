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Перебегал дорогу в неустановленном месте: на Салтовке мужчина попал под колеса легковушки

Перебегал дорогу в неустановленном месте: на Салтовке мужчина попал под колеса легковушки

Это мой муж попал сегодня под машину. Муж попадает под машину и следом идет папа с тремя маленькими детками. Ну, неужели, блин, поставили остановку, что нельзя сделать пешеходный переход? Но сразу же было видно и понятно, что это все, капец. 

На этих кадрах медики госпитализируют 40-летнего мужчину, которого около восьми утра сбила легковушка на Юбилейном проспекте.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации полиции Хар. обл.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля ВАЗ виконував розворот в ході чого допустив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. На даний час слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за кримінальним Кодексом України. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Травму отримав чоловік, травма -  була відносно неважка, перелом гомілки. З цією травмою постраждалого доправили до лікарні швидкої допомоги.

Но по мнению как местных жителей, так и жены пострадавшего - виной всему не то, что мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте, а то остановка общественного транспорта есть, а вот пешеходный переход  - далеко. Поэтому люди вынуждены рисковать жизнью перебегая дорогу где попало.

Людмила и Тамара

Или по дороге идем, проскакиваем или с заднего вагона — это уже на ту сторону переходим, там очень неудобно. Вы знаете, страшно! Другой раз страшно, да. Вот это переходишь и смотришь во все стороны, чтобы нигде транспорта. А то вот так будешь переходить и он на тебя наскочит.

Еще одно ДТП уже со смертельным исходом произошло днями ранее вблизи поселка Кочеток на Чугуевщине. Там по информации полиции водитель "Volkswagen Passat" ехав неосвещенной дорогой наехал на местную жительницу, которая лежала прямо на проезжей части.

Мужчина остановился и вызвал медиков, впрочем 56-летняя женщина умерла не дождавшись помощи.

Всего за прошлый уикенд патрульные обработали более тысячи вызовов на спецлинию 102, рассказывает инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл. Ангелина Дисская

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл.

Виїхали на 5 дорожньо-транспортних пригод, з яких нажаль  - одна автопригода з травмованими. Також за вихідні патрульні винесли 986 постанов за порушення водіями правил дорожнього руху та виявили 22 водія, що керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння.

За последние сутки к аварийной статистике прибавилось по словам патрульной еще 29 ДТП, три из которых с пострадавшими. И шесть водителей патрульные поймали на управлении автомобилем в состоянии опьянения.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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