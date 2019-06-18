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Перед засіданням в Мінську, бойовики розповсюджують про бійців ООС неправдиві повідомлення – штаб

Перед засіданням в Мінську, бойовики розповсюджують про бійців ООС неправдиві повідомлення – штаб

Терористи розповсюджують інформацію, що українські армійці начебто збираються обстріляти власні позиції та населені пункти

Дискредитувати українських армійців вкотре намагаються незаконні збройні формування. Роблять це традиційно перед засіданням Тристоронньої контактної групи у Мінську. Вона заплановане на 19 червня.

У штабі операції Об'єднаних сил повідомляють, - бойовики розповсюджують повідомлення, що українські армійці начебто збираються обстріляти власні позиції та населені пункти.

"Звертаємо увагу на те, що для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію. Зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних сил України. Ворожі пропагандистські ресурси йдуть на будь-які кроки для дестабілізації ситуації у інформаційному полі України", - підкреслили в ООС.

Водночас, зазначають в ООС, за останній тиждень на Сході спостерігалася ескалація. Супротивник гатив з артилерії та мінометів. Вогонь відкривали і по цивільних та об'єктах інфраструктури.

Нагадаємо, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

Однак пізніше Кучма пояснив, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об'єктів.

Також повідомлялось, що ТКГ на засіданні в Мінську має обговорити пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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