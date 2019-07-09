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Передвижение войск в Ростовской области: опубликовано видео

Передвижение войск в Ростовской области: опубликовано видео В Ростовской области РФ зафиксировали значительное передвижение войск российской армии.

Видео с эшелоном военной техники, которую перевозят по железной дороге, опубликовал в соцсети Twitter пользователь с ником Igor Girkin.

По информации блоггера, видео было снято в Ростовской области 7 июля.

Источник: sprotyv.info

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