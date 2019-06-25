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Переименование проспекта: Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру

Переименование проспекта: Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру

Украинский институт национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру Украины по поводу решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил председатель УИНП Владимир Вятрович.

Переименование пр. Григоренко на пр. Жукова противоречит законодательству. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, знаем, что общественность обратилась в суд с обжалованием этого решения. Будем требовать привлечения Керенса к ответственности, - сказал он.

Справка SQ. 19 июня 2019 г. Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту имени маршала Георгия Жукова.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что горсовет пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности.

Источник: sq.com.ua

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