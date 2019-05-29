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Переливал топливо: в Золочеве спасатели до утра тушили масштабный пожар

Переливал топливо: в Золочеве спасатели до утра тушили масштабный пожар

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 28 мая в 22:09 поступило сообщение о пожаре на территории одного из частных домохозяйств в поселке Золочев Харьковской области.

По первоначальной информации горел автомобиль «Mercedes Sprinter» и гараж. Прибыв на место, спасатели выяснили, что огонь полностью охватил микроавтобус и гараж. На встречу спасателям из горящей машины выбежал хозяин дома, 1968 года рождения. Он был в шоковом состоянии, вся одежда на нем была обуглена.. Вскоре мужчина потерял сознание, из-за того имел 70% ожогов тела. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр Харькова.

Как впоследствии стало известно, мужчина переливал топливо из пластиковой емкости, находящейся в машине, в емкость, которая была в гараже. Для этого он использовал электрический насос, в котором вдруг произошло короткое замыкание и топливо начало гореть. В момент загорелся микроавтобус и чтобы его спасти, мужчина сел за руль и уехал со двора, остановившись у колодца.

Сразу после прибытия спасателей в автомобиле произошел взрыв, пламя охватило колодец. Еще через несколько минут произошел взрыв в подвале гаража, где также хранилось топливо. В результате этого взрыва гараж, летняя кухня и сарая, стоявшие рядом с гаражом, полностью разрушились. К счастью, обошлось без потерь со стороны спасателей.

Общая площадь пожара составляла более 110 кв.метров.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава ГСЧС, 3 волонтера и 4 единицы пожарной техники. Благодаря оперативным усилиям спасателей в 22:44 огонь удалось локализовать и спасти жилой дом. В 07:30 пожар полностью ликвидирован.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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