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Перелік затримок пасажирських потягів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури

Перелік затримок пасажирських потягів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури

● №22 Трускавець — Харків 9:17

● №3 Львів — Запоріжжя 7:23

● №60 Чоп — Київ 6:25

● №82 Ужгород — Київ 5:48

● №25 Рахів — Одеса 5:32

● №145 Львів — Ужгород 5:35

● №12 Львів — Одеса 5:28

● №46 Лозова — Ужгород 5:05

● №37 Ужгород — Одеса 4:53

● №50 Трускавець — Київ 4:53

● №92 Львів — Київ 4:32

● №56 Рахів — Київ 4:19

● №135 Чернівці — Одеса 3:45

● №53 Дніпро — Одеса

● №30 Ужгород — Київ 3:25

● №92 Одеса — Лозова 3:16

● №231 Дніпро - Львів 3:05

● №88 Ковель — Запоріжжя 2:58

● №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ 3:01

● №96 Рахів — Київ 2:42

● №86 Львів — Запоріжжя 2:46

● №8 Одеса — Харків 2:30

● №43 Івано-Франківськ — Київ 2:30

● №14 Солотвино — Київ 2:30

● №38 Запоріжжя — Київ 1:45

● №175 Запоріжжя — Жмеринка 2:08

● №16 Івано-Франківськ — Харків 2:08

● №7 Київ — Чернівці 2:00

● №37 Київ — Запоріжжя 2:00

● №59 Київ — Чоп 2:00

● №85 Запоріжжя — Львів 1:40

● №8 Чернівці — Київ 1:37

● №149 Полтава — Чернівці 1:36

● №81 Київ — Ужгород 3:16

● №57 Київ — Ворохта 1:20

● №17 Харків — Львів 1:20

● №42 Львів — Дніпро 1:30

● №91 Київ — Львів 1:15

● №41 Дніпро — Львів 1:00

● №705 Київ — Перемишль 4:30

● №774 Львів — Дарниця 6

● №716 Перемишль — Київ 2:05

● №754 Дарниця — Харків +40 хв

Источник: https://t.me/hueviykharkov/58187

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