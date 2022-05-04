Перелік затримок пасажирських потягів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури
● №22 Трускавець — Харків 9:17
● №3 Львів — Запоріжжя 7:23
● №60 Чоп — Київ 6:25
● №82 Ужгород — Київ 5:48
● №25 Рахів — Одеса 5:32
● №145 Львів — Ужгород 5:35
● №12 Львів — Одеса 5:28
● №46 Лозова — Ужгород 5:05
● №37 Ужгород — Одеса 4:53
● №50 Трускавець — Київ 4:53
● №92 Львів — Київ 4:32
● №56 Рахів — Київ 4:19
● №135 Чернівці — Одеса 3:45
● №53 Дніпро — Одеса
● №30 Ужгород — Київ 3:25
● №92 Одеса — Лозова 3:16
● №231 Дніпро - Львів 3:05
● №88 Ковель — Запоріжжя 2:58
● №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ 3:01
● №96 Рахів — Київ 2:42
● №86 Львів — Запоріжжя 2:46
● №8 Одеса — Харків 2:30
● №43 Івано-Франківськ — Київ 2:30
● №14 Солотвино — Київ 2:30
● №38 Запоріжжя — Київ 1:45
● №175 Запоріжжя — Жмеринка 2:08
● №16 Івано-Франківськ — Харків 2:08
● №7 Київ — Чернівці 2:00
● №37 Київ — Запоріжжя 2:00
● №59 Київ — Чоп 2:00
● №85 Запоріжжя — Львів 1:40
● №8 Чернівці — Київ 1:37
● №149 Полтава — Чернівці 1:36
● №81 Київ — Ужгород 3:16
● №57 Київ — Ворохта 1:20
● №17 Харків — Львів 1:20
● №42 Львів — Дніпро 1:30
● №91 Київ — Львів 1:15
● №41 Дніпро — Львів 1:00
● №705 Київ — Перемишль 4:30
● №774 Львів — Дарниця 6
● №716 Перемишль — Київ 2:05
● №754 Дарниця — Харків +40 хв
Источник: https://t.me/hueviykharkov/58187