Переломный момент

Большие события вокруг «спецоперации» протекают без особого влияния российского агрессора. Разномастные творцы рокового путинского поражения все еще трепыхаются и надеются найти какую-нибудь лазейку из катастрофы. Однако судьба ускользает из их лап пропорционально тому, как стойко украинский народ и его союзники оказывают сопротивление убийцам, пришедшим все громить и уничтожать, не гнушаясь самыми мерзкими преступлениями.

Если сейчас и можно говорить о каком-либо единстве между властями и чернью, то заключается оно в безбожном озверении. Воротилы захватнической войны мечтали малой кровью обзавестись активами: полями, шахтами, заводами, элеваторами. Мелкие же винтики были озабочены мародерством, оплатой ипотеки либо избавлением от тюремной шконки. Когда оказалось, что ничего из этого получить в ходе штурма украинской крепости невозможно, мотивационная сторона схватки за «новые территории» отпала. Беда в том, что если на начальном этапе вторжения можно было как-то вынуть голову из удавки, то теперь кажется, что остаточные планы путинского командования обрушились.

Недавние большие решения коалиции союзников Украины об оказании танковой помощи повергают в шок кремлевские башни. Объявление президентом Байденом лидерского решения о передаче танков Abrams M1, а также последовавшие после этого аналогичные решения по Leopard, Challenger и прочая, открывают возможности сформировать предпосылки для полной деоккупации украинских территорий и выход ВСУ к международно признанным границам.

В действительности данный шаг лишь восстановит status quo в Европе и никакой угрозы России не несет, ведь Москва сама подписала «Большой договор» в 1997 году и признала украинские границы и ее территориальную целостность. Любые попытки обосновать обратное – полнейшее неуважение к себе самому и повод для ревизии всех российских границ, а значит, – к погибели страны в ее текущем виде.

От мыслей, что путинская тирания утратила почву под ногами, плавятся мозги не только у хронического алкоблогера Медведева, но и у секретаря Совбеза Патрушева. Он в очередной раз поднял тему пересмотра формата «СВО» в нечто иное, ведь по его словам, США и НАТО стали участниками войны и мешают формировать многополярный мир при помощи пепелищ украинских городов. По мнению старожила силового блока, гибридная война с Западом – это очень надолго. По крайней мере, как он подспудно намекает, пока что-то не произойдет с Путиным, эскалация вряд ли прекратится. Но понимания, сколько еще осталось ресурса и какой исход возможен,– нет, а резервы прочности не безграничны.

Сама террористическая тактика войны играет контрпродуктивную роль. Как показала массированная ракетно-дроновая атака Украины 26 января, выхлоп всего ничего. Из 55 выпущенных ракет были сбиты 47. После модернизации системы ПВО украинские города все менее достижимы. Потому Суровикина скоро не просто засунут на дно, а целиком распылят. Недалек от этого и его начальник Герасимов, начавший медийную кампанию о российской армии «защитников» от новых угроз и «ВОВ 2.0». Он и Шойгу поставил задачу устранить раскол в управлении вооруженных сил за счет ликвидации группы Пригожина-Кадырова. После неприятных контактов с Шойгу Кадыров изрядно припал и обтекает, а вот старший начальник «Вагнера» еще пока в угаре, хотя роковой час близок.

Очень плохой сигнал для Путина везет его бессменный министр иностранных дел с уставшей лошадиной физиономией. После турне в Африку и посещения дружественных государств наподобие Эсватини и Эритреи Лавров начал догонять: война с инфраструктурой и бомбежки жилых кварталов даже в весьма экстравагантных странах воспринимаются как варварство, проявление бессилия и крах военных планов. Африканцы интересуются: в чем подвиг российских военных, обстреливающих ТЭС, которые не могут дать сдачи?.. Хотя прогнозы в условиях войны дело непростое, но похоже, переломный момент в вопросе будущего путинизма всё-таки настал.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/794

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