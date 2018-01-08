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"Перемирие" продержалось всего сутки - вчера боевики применили минометы у Верхнеторецкого, - сводка

Перемирие продержалось всего сутки - вчера боевики применили минометы у Верхнеторецкого, - сводка

Боевики на Донбассе 7 января применяли минометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Почти сутки продержалось рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня", – сказано в сообщении.

На донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого.

"Здесь оккупанты выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин. Украинские военные ответный огонь не открывали", – добавили в штабе.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Во время выполнения боевого задания на луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины", – сообщили в штабе АТО.

Источник: sprotyv.info

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