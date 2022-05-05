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Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!

Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!

Український інститут національної запропонував нове гасло до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!».

«Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно впроваджуємо європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму.

Цього року Україна наближається до пам’ятних дат в умовах повномасштабної військової агресії росії, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі.

У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів #ПамятаємоПеремагаємо цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!», — йдеться у повідомленні УІНП у Facebook.

Незмінним символом пам’яті залишається червоний мак. Раніше напередодні 77-ї річниці перемоги над нацизмом Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість монополізації російською федерацією перемоги у Другій світовій війні.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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