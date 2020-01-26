Перепутали: роспропаганда назвала фаната «ДНР» «украинским националистом»

В РФ задержали гражданина, подозреваемого в причастности к девяти убийствам. Российская пропаганда утверждает, что 24-летний Александр, задержанный в городе Ногинске Московской области, является членом «проукраинской автономной нацгруппы», которая «управляется с территории Украины».

Поимке «кровавого чистильщика» посвятило развернутую статью пропагандистское издание «Московский комсомолец».

«Серийный убийца и «проукраинский» националист (подобно стрелку с Лубянки – член групп ультраправых, лидеры которых управляют сообществами из Незалежной) был пойман сотрудниками ФСБ и борцами с экстремизмом в Подмосковье», — говорится в статье. Там же приводятся фото из квартиры задержанного «укронационалиста». И тут выяснилось, что он является… поклонником «ДНР» и «новороссии». Среди икон и кортиков задержанный развесил соответствующую символику боевиков, которые воюют против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Источник: sprotyv.info

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