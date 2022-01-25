Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:50
Просмотров: 63

Переслідувача Злати Огнєвіч, який погрожував їй вбивством, затримали у Києві

Переслідувача Злати Огнєвіч, який погрожував їй вбивством, затримали у Києві

Чоловіка, який переслідував співачку Злату Огнєвіч та погрожував їй розправою, затримали у Києві 25 січня. Крім того, йому вже оголосили про підозру й невдовзі мають обрати запобіжний захід.

Слідчі наголосили, що погрози вбивством лунали на адресу Огнєвіч з боку неадеквата доволі тривалий час. Так, упродовж 2019 року – січня 2022 року він постійно тероризував виконавицю, надсилаючи їй моторошні повідомлення й озвучуючи свої плани вживу.

Остання крапля

Останній інцидент трапився 23 січня. Тоді підозрюваний підійшов до Огнєвіч на вулиці й вкотре відкрито почав погрожувати. Зірка швидко втекла від нього на таксі, але зловмисник влаштував переслідування й зрештою наздогнав авто.

Попри те, що його знімали на камеру, він, не приховуючи обличчя, заявив, що "завалить" Огнєвіч, якщо ще раз побачить по телевізору.

Златі Огнєвіч погрожували вбивством, зловмисника затримали у КиєвіПереслідувачем виявився 40-річний чоловік з Черкащини / Фото Київської міської прокуратури

Заява не забарилася

Зрештою співачка таки звернулася до правоохоронців і подала відповідну заяву. Вона наголосила, що реально боїться не лише за своє життя, але й за життя своєї родини. Адже агресивний молодик вдавався навіть до погроз її батьку та сестрі.

Поліція вирахувала горе-залицяльника

Поліціянтам вдалося швидко з'ясувати, ким є переслідувач Огнєвіч. Ним виявився 40-річний уродженець Черкащини, який наразі живе в Києві.

Йому інкримінують вчинення кримінального проступку (погроза вбивством). Такі дії караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Источник: 24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Перестала со мной общаться, – Тоня Матвиенко рассказала, о сложных отношения с дочерью
24.01.2022 16:01    373
Канье Уэст официально представил новую девушку
24.01.2022 15:15    187
Группа "Тартак" распалась без Положинского
20.01.2022 17:10    362
Регина Тодоренко о разводе с Владом Топаловым: "Как раньше, уже не будет"
19.01.2022 15:33    596
Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз
19.01.2022 15:13    441
Олена Кравець здійснила рідкісний вихід з 18-річною донькою
19.01.2022 10:03    550
Іраклі Макацарія підкорив романтичним фото з коханою: дівчина позувала без макіяжу
17.01.2022 10:50    451
"Хвойда-тур": Игорь Кондратюк резко высказался о концертах Ани Лорак в Украине
14.01.2022 10:45    671
Продюсер "Танцев со звездами" назвал двух самых конфликтных и скандальных украинских певиц
14.01.2022 10:28    616
Стало відомо, як сини співачки Брітні Спірс ставляться до її 27-річного нареченого
14.01.2022 10:10    385
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 