Переслідувача Злати Огнєвіч, який погрожував їй вбивством, затримали у Києві

Чоловіка, який переслідував співачку Злату Огнєвіч та погрожував їй розправою, затримали у Києві 25 січня. Крім того, йому вже оголосили про підозру й невдовзі мають обрати запобіжний захід.

Слідчі наголосили, що погрози вбивством лунали на адресу Огнєвіч з боку неадеквата доволі тривалий час. Так, упродовж 2019 року – січня 2022 року він постійно тероризував виконавицю, надсилаючи їй моторошні повідомлення й озвучуючи свої плани вживу.

Остання крапля

Останній інцидент трапився 23 січня. Тоді підозрюваний підійшов до Огнєвіч на вулиці й вкотре відкрито почав погрожувати. Зірка швидко втекла від нього на таксі, але зловмисник влаштував переслідування й зрештою наздогнав авто.

Попри те, що його знімали на камеру, він, не приховуючи обличчя, заявив, що "завалить" Огнєвіч, якщо ще раз побачить по телевізору.

Переслідувачем виявився 40-річний чоловік з Черкащини / Фото Київської міської прокуратури

Заява не забарилася

Зрештою співачка таки звернулася до правоохоронців і подала відповідну заяву. Вона наголосила, що реально боїться не лише за своє життя, але й за життя своєї родини. Адже агресивний молодик вдавався навіть до погроз її батьку та сестрі.

Поліція вирахувала горе-залицяльника

Поліціянтам вдалося швидко з'ясувати, ким є переслідувач Огнєвіч. Ним виявився 40-річний уродженець Черкащини, який наразі живе в Києві.

Йому інкримінують вчинення кримінального проступку (погроза вбивством). Такі дії караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Источник: 24tv.ua/

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