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Пермяк взял фамилию Трамп, чтобы скрыться от приставов

Пермяк взял фамилию Трамп, чтобы скрыться от приставов

Пермяк, накопивший долгов на полтора миллиона рублей, восемь раз менял паспорт, чтобы уклониться от выплат. В одном из документов он значился как однофамилец президента США Дональда Трампа.

Должник был остановлен инспекторами на автомобиле INFINITY во время рейда, для обычной проверки документов. Выяснилось, что в паспорте и водительских правах мужчины были указаны разные фамилии. После проверки по базе данных обеих фамилий пермскому Трампу сообщили, что он задолжал более миллиона рублей.

Задержанный признал, что неоднократно менял фамилию, но старые документы не сдавал, а писал заявление, что потерял их. У него скопилось восемь паспортов и несколько водительских удостоверений.

Судебные приставы ведут работу с должником, в том числе арестовали у него два дорогостоящих автомобиля.

Источник: breakingmad.me

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