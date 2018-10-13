Пермяки заменили счастье смертью в арт-объекте «Счастье не за горами»

Неизвестные пермяки в ночь на 11 октября изменили один из символов города – установленную на набережной Камы надпись «Счастье не за горами», заменив в ней слово «счастье» словом «смерть», передаёт издание 59.ru.

По данным журналистов, пермяки поменяли местами часть букв в слове счастье, а остальные сделали из фанеры и поместили на арт-объект.

Администрация города, на балансе которой находится объект, распорядилась закрыть его баннером «Россия — моя история». Полиция Перми начала проверку.

«Счастье не за горами» в Перми находится с 2009 года. Автор инсталляции — художник Борис Матросов.

В ночь на 11 сентября пермяки изменили другой пермский арт-объект, превратив надпись «Место, где вместе» в «Место, где смерть».

Источник: breakingmad.me

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