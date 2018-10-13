Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 29

Пермяки заменили счастье смертью в арт-объекте «Счастье не за горами»

Пермяки заменили счастье смертью в арт-объекте «Счастье не за горами»

Неизвестные пермяки в ночь на 11 октября изменили один из символов города – установленную на набережной Камы надпись «Счастье не за горами», заменив в ней слово «счастье» словом «смерть», передаёт издание 59.ru.

По данным журналистов, пермяки поменяли местами часть букв в слове счастье, а остальные сделали из фанеры и поместили на арт-объект.

Администрация города, на балансе которой находится объект, распорядилась закрыть его баннером «Россия — моя история». Полиция Перми начала проверку.

«Счастье не за горами» в Перми находится с 2009 года. Автор инсталляции — художник Борис Матросов.

В ночь на 11 сентября пермяки изменили другой пермский арт-объект, превратив надпись «Место, где вместе» в «Место, где смерть».

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

Гундяївський патріархат образився на Клімкіна та назвавав його "агентом Кремля"
Сегодня 11:01    55
Россияне решили остановить все запуски «Союза»
Сегодня 08:51    104
Рівень виживання на Московії виявився на рівні Афганістану та Ємену, - дослідження
Сегодня 07:54    104
Смоленська катастрофа: ПАРЄ ухвалила резолюцію з чіткою вимогою до Росії
Сегодня 06:08    199
Губернатор Курской области перед отставкой обязал регион оплатить его похороны
12.10.2018 09:19    188
СМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
12.10.2018 07:40    188
В Дагестане минсвязи обещает награждать смартфонами за доносы об экстремизме в интернете
11.10.2018 09:41    90
Курт Уолкер пригрозил Москве большими потерями, если Россия попытается захватить новые территории в Украине
11.10.2018 07:08    424
Мишкин-"Петров" был в составе первой группы “спецов” РФ на Майдане
10.10.2018 09:15    256
Bloomberg: Неуклюжесть ГРУ пугает и бесит Путина
09.10.2018 09:28    236
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 