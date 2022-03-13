Перші авіаудари на Львівщині: є загиблі та постраждалі

Сьогодні вранці вперше з моменту вторгнення РФ в Україну на Львівщині пролунали вибухи – було атаковано місто Яворів (50 км від Львова).

В результаті авіаударів по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) загинули дев’ять чоловік, є десятки постраждалих. Львівщину, за попередніми даними, атакували літаками з росії, а саме з території Саратова, повідомляє УНІАН.

В результаті атаки постраждали 57 осіб, розповів під час прес-конференції очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні Львівщина піддалася удару. Удар був здійснений ракетами, попередньо, літаками з Саратова – з Росії піднялися літаки, здійснили удар на бойовому своє курсі, не залітаючи на територію», – сказав чиновник.

Козицький додав, що, за попередніми відомостями, було випущено понад 30 ракет.

«Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість було збито. Під удар потрапив Яворівський полігон, на даний момент 57 людей травмовані, перебувають у лікарнях, дев’ять героїв загинули. На даний момент здійснюється гасіння пожежі», – заявив він.

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter закликав країни Заходу закрити небо над Україною після ракетних ударів російських окупаційних військ по Яворівському військовому полігону.

«Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки біля Львова. Там працюють іноземні інструктори. Інформація про жертви уточнюється. Це нова терористична атака на мир і безпеку біля кордону ЄС – НАТО. Необхідно здійснити заходи, аби зупинити це. Закрийте небо», – наголосив Резніков.

Агентство Телевидения Новости