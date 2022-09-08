Перша «екоцидна» справа проти РФ

Одеська прокуратура відкрила кримінальну справу проти Росії за знищення об’єктів тваринного світу: дельфінів, морських свиней та інших жителів моря. Рашистів звинувачуватимуть у екоциді (ст. 441 Кримінального кодексу).

БУВ РОЗТИН

Фахівці провели огляди та розтини китоподібних, тих самих дельфінів білобочок та морських свиней, яких знайшли на узбережжях. Тепер зразки тканин загиблих відправлять на експертизу до Італії та Німеччини. Так хочуть довести причетність Росії до смерті тварин, тобто вбивства.

ІНШІ КРАЇНИ ДОПОМОЖУТЬ.

Екологічна прокуратура планує направити запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії. Там цього року теж на берег масово викидались дельфіни.

До речі, хочу зробити окремий блог про екологію війни. Там Міністерство нарахувало 1 трлн грн екологічних збитків. Але науковці вже місяць збирають докази по кожному вибуху для Міжнародного суду. Почали з Чернігівської області. Цікава ця тема?

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/262

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