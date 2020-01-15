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Перше засідання Верховної Ради: двох нардепів зловили на "кнопкодавстві"

Перше засідання Верховної Ради: двох нардепів зловили на кнопкодавстві

Перше засідання Верховної Ради: двох нардепів зловили на кнопкодавстві

Перше засідання Верховної Ради: двох нардепів зловили на кнопкодавстві

Обидва "кнопкодави" – члени партії "Опозиційний блок"

Під час реєстрації депутатів на першому пленарному засіданні Верховної Ради у 2020 році у вівторок, 14 січня, на відео вдалося зафіксувати "кнопкодавів". Ними виявилися двоє членів партії "Опозиційний блок". Відповідну інформацію та підтвердження опублікував рух "Чесно".

На відео реєстрації видно, як нардеп Вадим Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова. Останній згодом добігає до місця, однак на табло голосування системи "Рада" видно, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

Своєю чергою нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе та відсутнього в ту мить колегу Дмитра Шенцева.

Обидва "кнопкодави" – члени партії "Опозиційний блок". Вони були обрані у мажоритарних округах і є позафракційними.

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Як повідомляв 5.UA, президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування нардепом на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата ("кнопкодавство").

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: рада

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