Перший за століття зовнішній дефолт Росії майже неминучий – Bloomberg

Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим - зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках.

Про це пише Bloomberg.

"Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів", - пише агентство.

"Це ще на крок приблизило дефолт. Ризики дефолту в РФ з'явились після вторгнення Росії в Україну в лютому та санкцій проти агресора - російських банків, компаній та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку вилучило Росію зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні", - додає видання.

Деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить Росії довго уникати дефолту.

Тепер дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

Останній дефолт в РФ був у 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім був після революції у 1917 році.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.

"Незважаючи на те, що західні країни намагаються зменшити свою залежність від російських товарів, країна все ще заробляє мільярди доларів від експорту нафти і газу. Враховуючи ці надходження, уряд РФ каже, що має кошти, щоб розплатитися з кредиторами", - додає Bloomberg.

За словами стратега Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде через кількість запроваджених санкцій, і ніхто не захоче там вести бізнес.

"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон.

Росія буде у стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для Росії та росіян", - резюмував Еш.

Нагадаємо:

Раніше рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»