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Первые нарушения на Харьковщине. Пьяный мужчина порвал бюллетень

Первые нарушения на Харьковщине. Пьяный мужчина порвал бюллетень

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инциденты произошли на избирательных участках в Киевском и Индустриальном районах. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности.

В Киевский отдел полиции обратилась председатель комиссии и сообщила, что на избирательном участке по улице Продольной 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны. Полицейские, дежурившие на участке, прекратили действия нарушителя.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Два аналогичных факты были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени.

Полиция проводит проверку данных фактов.

Агентство Телевидения Новости

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