Первый бой. Асадиты заявили, что в районе Таль-Тамр произошел первый бой с турками

Бой в районе города Таль-Тамр на северо-востоке Сирии между войсками Турции и режима Асада произошли в четверг, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на асадитов.

В сообщении указывается, что войска Асада понесли потери. В результате атаки турецких войск были убиты несколько асадитов. Также передают, что турецкие солдаты вступили в столкновение с курдскими коммунистами в этом регионе.

В сообщении агентства SANA утверждается, что подразделения асадитов «отразили атаки оккупационных сил Турции и их наемников на селения Аль-Козлия и Тель-аль-Лябан в районе Тель-Тамр на северо-западе провинции Хасаке».

Агентств режима Асада пишет, что «турецкий агрессор понес потери в живой силе и технике».

При этом туркам удалось завладеть селением Аль-Манаджир в районе Тель-Тамр после обстрела артиллерийским и другим тяжелым вооружением. Турецкие войска также атаковали селения Аль-Асадия, Тель-Диаб, Ас-Сафах и Аль-Джайма в районе Рас-аль-Айн.

Кроме того, разгорелись ожесточенные бои между курдскими коммунистами и турецкими войсками в районе селений Тель-Диаб и Аль-Асадия к югу от Рас-аль-Айна.

Командир курдских коммунистов Мазлум Кобани Абди заявил, что Турция и ее союзники якобы «продолжают боевые действия в районе Рас-эль-Айна в Сирии, несмотря на объявление об окончании военных операций в этой стране».

Укажем в этой связи, что командование турецких войск и представители Турции никак не прокомментировали утверждение режима Асада о боях в районе Таль-Тамр.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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